Technisch directeur Belgian Cycling: "Van Aert en Van der Poel kunnen ook in gravelracen aan hun trekken komen"

Het is al genieten van Van Aert en Van der Poel in verschillende disciplines. Ook het gravelracen kan iets voor hen zijn, denkt Frederik Broché, technisch directeur bij Belgian Cycling.

Op de site van Belgian Cycling blikt Broché in eerste instantie terug op 2022, wat een geweldig jaar geweest is voor de federatie. "We brachten 46 medailles mee naar huis, als we de rekening maken van alle Europese kampioenschappen en WK’s waaraan we de voorbije twaalf maanden deelnamen."

INSCHATTING VIA PUNTENSYSTEEM

"Niet enkel het aantal, ook de kwaliteit van de resultaten was uitermate goed", benadrukt Broché. "Dat wordt ingeschat op basis van een puntensysteem waarbij een medaille een ‘gewicht’ krijgt: WK gaat boven EK, elite prevaleert op jeugd: dat zijn de maatstaven die worden gehanteerd. Op die basis kunnen we een correcte inschatting maken van hoe goed zo’n werkjaar is geweest."

Bij de gouden medailles zat ook de wereldtitel van Gianni Vermeersch in het gravelracen. Gaat dat dé nieuwe discipline worden? "Ik weet het niet. Voorlopig situeer ik het ergens tussen veldrijden, mountainbiken en wegwielrennen in. Multitalenten als Wout van Aert en Mathieu van der Poel kunnen daar ook aan hun trekken komen, zeker weten."