Sam Bennett kijkt al uit naar de Tour: "Weet van welke planeet ik moet komen om dicht bij Wout Van Aert te komen"

Sam Bennett rijdt in 2023 de Tour. Daar mikt hij opnieuw op de sprintetappes.

De laatste keer dat Sam Bennett de Tour de France reed, won hij 2 etappes en de groene trui. Dat was in 2020. In 2023 zal hij opnieuw aan de start staan. Al is de concurrentie ondertussen anders. "Maar ik weet niet van welke planeet ik nu moet komen om dicht bij Wout Van Aert te komen", lachte hij bij Wielerflits.

"Als mijn benen goed zijn, zal ik in de Tour wel mijn weg vinden", ging Bennett verder. "Als je sterk bent, zit je altijd goed gepositioneerd. Dat is altijd zo. Zelf weet ik dat ik niet de explosiefste en snelste sprinter van het peloton ben, maar je moet gewoon als 1e over de streep komen."

"Sprinten is ook zo veel meer en op dat vlak ben ik van niemand bang. Ik heb namelijk een geweldige ploeg. Mijn lead-out Danny van Poppel maakte nog nooit een fout en is echt ongelooflijk sterk.", besloot Bennett.