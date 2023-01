Tom Pidcock reageert ook zelf op beslissing om WK veldrijden in Hoogerheide over te slaan

Geen strijd tussen de 'Grote 3' in Hoogerheide. Tom Pidcock zal er op het WK veldrijden dit jaar niet bij zijn.

Pidcock is nochtans de regerend wereldkampioen. De kansen op een nieuwe wereldtitel waren sowieso niet heel groot gezien het parcours in Hoogerheide en de deelname van Van Aert en Van der Poel. Reeds van in het begin van het seizoen waren er twijfels over de deelname van Pidcock, al werd het niet uitgesproken dat hij het WK zeker zou overslaan.

BESLISSING TIJD GELEDEN GENOMEN

Tot zijn trainer Kurt Bogaerts dat zondag in Baal wel deed. Na de cross werd bij Pidcock voor de X2O-microfoon gepolst of het wel helemaal zeker was. "Ja, die beslissing ligt vast. Om eerlijk te zijn weet ik al een tijdje dat ik het WK niet ga rijden."

Voor de Brit van Ineos is het dus zelfs geen thema meer in deze fase van het seizoen. "Die beslissing is een tijd geleden al genomen."