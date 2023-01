Wilco Kelderman gaat bij Jumbo-Visma mee als superknecht mee voor de Giro: "Met Primoz Roglic winnen"

Wilco Kelderman keert na 6 jaar terug naar Jumbo-Visma. Daar zal hij een belangrijke rol in de Giro-selectie hebben.

De voorbije 6 jaar reed Wilco Kelderman eerst 4 jaar voor Sunweb en nadien 2 jaar voor Bora-Hansgrohe. Vervolgens keerde hij terug naar Jumbo-Visma.

In de komende Giro zal Kelderman als superknecht van Primoz Roglic moeten fungeren. "Roglic won al 3 keer de Vuelta en stond al op het podium van de Tour de France en de Giro", aldus Kelderman bij Wielerflits. "Hij kan de Giro winnen. Dat is echt een hoofddoel voor de ploeg en wij zijn daar supersterk voor."

"Als ik heel goed ben kan ik wel op het podium eindigen", ging Kelderman verder. "Maar ik hoef niet per se top 10 te rijden. Ik wil gewoon zo lang mogelijk hoog in het klassement staan. Met 2 kort bij elkaar staan, is beter dan alleen. Maar het doel blijft wel om de Giro met Roglic te winnen."