'Egan Bernal rijdt de Tour en dit is de weg ernaartoe'

Egan Bernal wil graag de Tour rijden. Volgens Marca zal hij in juli wel degelijk naar Frankrijk afzakken.

Volgens de Spaanse krant Marca zal Egan Bernal met INEOS Grenadiers de Tour de France rijden. Daarover is de krant het zeker, maar over de opbouw hebben ze wel nog wat twijfels.

Eerst zou Bernal in februari het Colombiaans kampioenschap betwisten. Daarna zouden Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië in maart volgen. In april zou hij de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Romandië rijden.

In mei zal Bernal samen met de ploeg in Frankrijk of Spanje trainen. Vervolgens is er nog de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland om zijn laatste hand voor de Tour te leggen.

Mogelijk volgt in het najaar nog de Vuelta, maar dat zal ervan afhangen hoe fris Bernal uit de Tour komt. Anders neemt hij wat rust en bereidt hij zich op de Italiaanse najaarsklassiekers voor.