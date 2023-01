CEO van Uno-X ambitieus bij eerste deelname aan Tour de France van zijn team: "Niemand kan me zeggen dat we geen rit kunnen winnen"

Uno-X wordt het eerste Scandinavische team in de Tour.

Uno-X en Israel-Premier Tech kregen woensdag een wildcard van ASO voor deelname aan de Tour van dit jaar. Voor Uno-X, een Noors team, is het een primeur om een grote ronde te rijden.

Jens Haugland, de CEO van het team, kreeg het goede nieuws van Tourbaas Christan Prudhomme op nieuwjaarsdag. "Ik begon gewoon te schreeuwen", zegt Haugland bij CycingWeekly.

Het team begon in 2010 als een continentaal team en maakte in 2020 de overstap naar een ProTeam. De laatste jaren maakt het team een ferme opmars en dat enkel met Noren en Denen. "We voelen dat dit de juiste volgende stap voor ons is. We gaan niet naar de Tour omdat we aardige mensen zijn. We gaan naar de Tour omdat we een heel goed team hebben", zegt Haugland nog.

Klassement geen doel, wel ritzege

Bij hun eerste deelname aan de Tour gaat Uno-X niet voor een algemeen klassement. Maar toch start met ambitie. "We gaan niet defensief koersen, we zullen heel positief en aanvallend rijden. Niemand kan mij vertellen dat we dit jaar geen etappe in de Tour de France kunnen winnen."