Michael Matthews kijkt uit naar opening van het seizoen: "Lang geleden dat ik nog eens in de Australische zomer heb gekoerst"

In Australië worden de eerste WorldTour-koersen van het jaar gereden.

Met de Tour Down Under (17-22 januari) en de Cadel Evens Great Ocean Road Race (29 januari) gaat de WorldTour dit jaar weer officieel van start in Australië. Na enkele jaren van afwezigheid door corona staan de koersen opnieuw op het programma.

Voor Team Jayco-AlUla, het enige Australische team op het hoogste niveau, is het dan ook een fijn terugkeren, net zoals voor Michael Matthews die de Tour Down Under voor het laatst in 2014 reed en de laatste jaren altijd koos voor Europa als opener van het seizoen.

"Het is lang geleden dat ik nog eens in de Australische zomer heb gekoerst, maar ik heb er gewoon erg veel zin in. Het is voor ons team uiteraard een belangrijke periode. Met de nationale kampioenschappen, Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Road Race starten we direct met een groot blok aan wedstrijden", zegt hij op de ploegwebsite.

Eerste nationaal kampioenschap in negen jaar

Komende zondag staat de wegrit op de nationale kampioenschappen al op het programma in Australië. Het wordt de eerste koers voor Matthews dit seizoen, waar hij ook voor het eerst sinds 2014 nog eens start. In 2013 reed Matthews er zijn beste uitslag, toen hij tweede werd na Luke Durbridge en de pelotonsprint won. Met Caleb Ewan krijgt Matthews een te duchten tegenstander als het tot een sprint komt.