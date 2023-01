Ook Movistar heeft zijn selectie voor de 1e WorldTour-wedstrijd klaar

Movistar heeft zijn selectie voor de Tour Down Under bekendgemaakt. Het is een selectie met vooral vrijbuiters.

De Tour Down Under is de 1e WorldTour-wedstrijd van het seizoen en de 1e selecties beginnen binnen te lopen. Zo maakte Movistar zijn selectie al bekend.

In de selectie zitten vooral vrijbuiters. Ze nemen geen echte sprinter mee en er is ook niemand die echt voor het klassement kan meedoen. Gorka Izagirre eindigde in het verleden wel al 3 keer in de top 10. Verder is er ook de selectie van halve Belg Johan Jacobs.

Vanaf 17 tot en met 22 januari gaat de Tour Down Under door. De openingsrit is een proloog in Adelaide. De laatste rit komt op Mount Lofty aan.