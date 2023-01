Niki Terpstra nooit meer dezelfde na val in 2020: "Als we over kasseien moesten, dacht ik: wat een slechte weg"

De laatste jaren van zijn carrière waren niet de leukste voor Niki Terpstra.

Niki Terpstra (38) stopte eind 2022 met wielrennen. In zijn laatste jaren als prof kon de voormalig winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zich nooit echt meer tonen.

Dat komt mede door een val in juni 2020 op training. Toen een paar ganzen plots over staken kon Terpstra niet meer remmen en liep hij een klaplong, gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen, een scheurtje in zijn onderrug en een hersenschudding op.

Sindsdien was hij nooit meer dezelfde. "Ik durfde veel minder risico’s te nemen. Nu denk ik: ik wil niet weer die ellende, ik wacht wel op een andere kans. Dan ben je te laat", zegt Terpstra bij het NRC.

Realiteitscheck in België

Ook op zijn geliefde kasseien vond Terpstra geen plezier meer. "Dat wedstrijdje ver pissen wie het laatst remt, elke bocht weer, 250 bochten in een wedstrijd. Als we over kasseien moesten, dacht ik: wat een slechte weg."

Toen Terpstra er in augustus 2022 tegen opzag om naar een koers in België af te zakken ging de knop om en wist hij dat hij zou stoppen. "Het was een opgave om er naartoe te gaan, ik dacht nog net niet: daar gaat mijn vrije dag. Dat was mijn realiteitscheck", zegt de Nederlander nog.