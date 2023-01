Florian Vermeersch moest in Koksijde vroegtijdig uit koers: "Jammer dat Wout van Aert zo rap rijdt"

Florian Vermeersch werkt deze winter enkele crossen af.

Florian Vermeersch rijdt tussen twee stages door enkele veldritten in België. In Mol, Heusden-Zolder, Herentals en Koksijde was hij van de partij. Zaterdag in Gullegem is hij er voor het laatst bij.

In zijn eerste cross in Mol werd Vermeersch net voor de laatste ronde uit koers genomen door de 80% regel, want hij toen onterecht vond omdat hij nog zeker een minuut voor Van Aert reed.

In Koksijde was dat weer het geval, Vermeersch werd uiteindelijk op plek 30 in de uitslag gezet. "Spijtig dat Wout van Aert zo rap rijdt, anders had ik er misschien nog een paar ronden langer in gezeten", zei hij bij Het Nieuwsblad.