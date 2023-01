Het volledige wegprogramma van Julian Alaphilippe: geen Belgisch openingsweekend, wel de Ronde en Ardense klassiekers

De tweevoudige wereldkampioen kent zijn programma voor de eerste helft van 2023.

Julian Alaphilippe kende in 2022 heel wat pech en kwam in de Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik zwaar ten val. Daardoor miste hij ook de Tour en liep hij in de Ronde van Wallonië nog een coronabesmetting op.

In 2022 sloeg Alaphilippena twee jaar ook de Vlaamse klassiekers over om alles te zetten op de heuvelklassiekers. Ook in 2023 houdt Alaphilippe het beperkt op het vlak van kasseiklassiekers met enkel de Ronde van Vlaanderen.

Beginnen doet Alaphilippe dit jaar met de Challenge Mallorca eind januari. Dat zijn vijf eendagskoersen in Spanje op vijf dagen. Daarna trekt hij eind februari naar Frankrijk en zakt hun dus net als vorig jaar niet af naar België voor het openingsweekend.

Daarna volgt een Italiaans luik met de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en Tirreno-Adriatico. Na de Ronde focust Alaphilippe weer op de Ardense klassiekers, maar slaat wel de Brabantse Pijl over. In juli staat Alaphilippe normaal ook weer aan de start in de Tour.

Programma Julian Alaphilippe 2023