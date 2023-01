'Ondanks rugpijn start Mathieu van der Poel zondag gewoon in Zonhoven'

Van der Poel had ik Koksijde weer last van zijn rug.

Mathieu van der Poel had na lange tijd weer last van zijn rug donderdag in Koksijde. Het probleem zou volgens zijn ploeg niet zo ernstig zijn zoals in vorige winter, toen Van der Poel zijn hele winter aan zich zag voorbij gaan.

De vele crossen in de afgelopen periode zouden dan ook aan de basis liggen van zijn nieuwe rugproblemen. Van der Poel zou gewoon geen kracht meer gehad hebben in zijn benen door zijn opspelende rug.

Het was dan ook de vraag of Van der Poel de cross van komende zondag in Zonhoven wel zou rijden. Maar volgens HLN zou die niet in gevaar zijn na een bezoek aan de dokter donderdag en bij de kinesist langs te gaan vrijdag.