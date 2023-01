SD Worx en Lotte Kopecky stellen opnieuw erg kleurrijke outfit voor 2023 voor

SD Worx was ook vorig jaar opnieuw de beste vrouwenploeg van het peloton in 2022. En de Nederlandse ploeg heeft zich nog versterkt door onder meer Europees kampioene en zegekoning van 2022, Lorena Wiebes, binnen te halen.

De Nederlandse ploeg koos de voorbije jaren al voor een outfit met paars en roze, en daar komen in 2023 nog wat extra kleuren bij met onder meer oranje en geel aan de schouders.

Onder meer Lotte Kopecky en Europees kampioene Wiebes stelden hun nieuwe truien al voor. Daarnaast heeft SD Worx nog twee nationale kampioenen met Christine Majerus (Luxemburg) en Blanka Kata Vas (Hongarije)

Team SD Worx sets the tone in women's cycling.



So the best team in the world deserves an eye-catching kit.



We spark success.



