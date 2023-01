VOORBESCHOUWING SUPERPRESTIGE GULLEGEM: Nog een nieuwe zege voor Wout Van Aert?

Zaterdag gaat de Superprestige in Gullegem door. Wout Van Aert is de enige van de Grote Drie aan de start.

Gullegem is de nieuwkomer op de kalender van de Superprestige. Het is de 7e manche van het regelmatigheidscriterium.

Tom Pidcock is de titelverdediger bij de mannen. Shirin van Anrooij won vorig seizoen bij de vrouwen. We gaan 2 keer een nieuwe winnaar krijgen, want zowel Pidcock als van Anrooij rijden in Gullegem niet mee.

PARCOURS

Gullegem is een echte weidecross. Al zijn er ook passages door een bos. Het parcours is hoofdzakelijk vlak. Al is er hier en daar een venijnig opkantje. Net voor de 2e materiaalpost zijn er nog balkjes en is er een trap. Na die materiaalpost is het niet ver meer tot de streep.

FAVORIETEN MANNEN

Van de Grote Drie rijdt enkel Wout Van Aert mee. Mathieu van der Poel slaat over en Tom Pidcock koos voor teamstages. Zo krijgt Van Aert mogelijk vrijspel voor de zege.

Van Aert zal vooral concurrentie van Lars van der Haar (leider in de Superprestige), Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout krijgen. Van der Haar en Iserbyt waren de laatste crossen aan elkaar gewaagd, terwijl Sweeck en Vanthourenhout eerder voor rust kozen. Sweeck toonde in Koksijde dat hij in orde is. Vanthourenhout zal na wat rust extra fris aan de start staan. Ook Quinten Hermans rijdt mee, maar de laatste weken kwam hij niet verder dan een 5e plek.

© photonews

FAVORIETEN VROUWEN

Bij de vrouwen staan geen Fem van Empel, Puck Pieterse, Lucinda Brand of Shirin van Anrooij aan de start. Zo krijgen de anderen een uitgelezen kans om nog eens te winnen.

Ceylin del Carmen Alvarado won een week eerder nog in Heusden-Zolder na een sterke wedstrijd. Nadien bleef ze sterke uitslagen rijden en moest ze enkel de genoemde afwezigen voorlaten.

Daarnaast zijn er nog Inge van der Heijden, Aniek van Alphen, Manon Bakker en misschien ook Denise Betsema. In principe zou die laatste altijd bij de favorieten horen, maar de laatste crossen heeft ze het moeilijker. Ook is het uitkijken naar Sanne Cant. Sinds haar terugkeer reed ze in Herentals en Koksijde opnieuw goede uitslagen.