Remco Evenepoel spreekt zich uit over de Girodeelname van Primoz Roglic en schat elkaars kansen in

Remco Evenepoel is in mei een van de favorieten om de Giro te winnen. Een van zijn grootste concurrenten zal Primoz Roglic zijn.

Over de Giro deelname van Primoz Roglic was er lange tijd onduidelijkheid. Op een bepaald moment zei Roglic zelfs dat de Giro na zijn schouderoperatie te vroeg zou komen. Uiteindelijk werd er dan toch beslist dat Roglic in mei de Giro zal rijden.

Roglic zal in de Giro Remco Evenepoel tegenkomen. Evenepoel was wel verbaasd over de communicatie rond de deelname van Roglic. Dat vertelde hij aan Het Nieuwsblad. Evenepoel vertelde dat hij het raar vond dat de Giro voor Roglic te vroeg zou komen.

Volgens Evenepoel is Roglic de te kloppen man in mei. De Sloveen heeft volgens Evenepoel meer ervaring, kent geen angst, durft risico's te nemen en kan op elk type aankomst tijd terugpakken. Op basis van het palmares van Roglic (3 keer de Vuelta gewonnen, red.) zal hij volgens Evenepoel de grootste ronderenner in de Giro zijn.