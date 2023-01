Voorbeschouwing Wereldbeker Zonhoven: Biedt de legendarische Kuil weer spektakel tussen de tenoren?

De cross in Zonhoven is een klassieker geworden waar ieder jaar wordt naar uitgekeken.

Een dag na Gullegem staat het merendeel van de renners weer aan de start in Zonhoven. Al stonden heel wat toppers, zoals Van der Poel, Sweeck, Van Empel, Pieterse en Van Anrooij niet aan de start in Gullegem.

Vorig jaar waren Toon Aerts en Denise de beste in Zonhoven. Wout van Aert won in 2015, Van der Poel in 2016, 2017 en 2018. Van Aert werd toen telkens tweede. Sinds vorig jaar behoort de cross ook tot de Wereldbeker, dit jaar is het de twaalfde van veertien manches.

Parcours

Het parcours in Zonhoven onderging heel wat veranderingen ten opzichte van andere jaren. Er moet nu bijvoorbeeld drie keer door de legendarische Kuil worden gereden in plaats van twee keer in andere jaren.

Zo is de lange loopstrook die de voorbije jaren in het parcours zat, verdwenen. De derde afdaling in de Kuil is slechts tot halverwege, en moet er uit gelopen worden. Nog meer over het parcours lees je hier.

© photonews

Favorieten vrouwen

De 'Grote Jonge Drie' bij de vrouwen waren er in Gullegem niet bij en zullen dus fris zijn. Het zal waarschijnlijk weer tussen Van Empel, Pieterse en Van Anrooij gaan voor de overwinning.

Al komt Lucinda Brand wel stilaan weer bij haar oude vorm en stond ze sinds haar terugkeer altijd op het podium. Ook Alvarado en Worst toonden in het verleden al hun kunnen in Zonhoven. Ook wereldkampioene Vos, Cant, Verdonschot, Bäckstedt, Vas en Van Alphen staan aan de start en kunnen meedoen voor een top tien.

Favorieten mannen

Wout van Aert imponeerde in Koksijde en reed Mathieu van der Poel, die weer last had van zijn rug. Het gewijzigde parcours, met minder lopen en meer bochten, lijkt meer in het voordeel van Van der Poel en minder in dat van Van Aert.

Maar in de vorm waarin Van Aert steekt kan hij op elk parcours uit de voeten. En die rug van Van der Poel moet het opnieuw houden. Ook bij Sweeck is dat de vraag. Hij moest Gullegem schrappen om zijn leidersplaats in de Wereldbeker te kunnen verdedigen.

© photonews

Pidcock is er niet bij in Zonhoven en dus is er naast Van Aert en Van der Poel op het podium. Sweeck, Vanthourenhout en Lars van der Haar. Sweeck en Vanthourenhout vechten nog voor de eindzege op in de Wereldbeker en zullen dus wellicht ook elkaar in het oog houden.

Ook Quinten Hermans, die zijn laatste koers veldrit rijdt, Adams, Vandeputte en Nieuwenhuis mogen niet vergeten worden.