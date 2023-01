Europees kampioen blijft Belgisch kampioen Yordi Corsus voor bij de junioren in Zonhoven

De junioren trapten de veldritdag op gang in Zonhoven. De Europees en Belgisch kampioen namen de beste plaatsen in.

Al reed Europees kampioen Léo Bisiaux wel in de witte trui als leider in de Wereldbeker. De Fransman die vorig jaar in Namen de sterrentrui veroverde, was in Zonhoven betrokken in een strijd met Belgen Yordi Corsus en Seppe Van Den Boer en de Nederlander Guus van den Eijnden.

Dat waren duidelijk de vier sterksten in de koers en uiteindelijk werden ook tussen die vier bepaalde verschillen opgetekend. Bisiaux slaagde er in om zijn concurrenten toch op enige afstand te zeggen om zo naar zijn zesde overwinning in zeven crossen te soleren. Zo versterkt hij meteen ook zijn leiderspositie.

CORSUS ONTGOOCHELD

Yordi Corsus strandde op 16 seconden van hem op een tweede plaats en was zichtbaar ontgoocheld over het mislopen van de zege. Wel wist Corsus nog net Van den Eijden af te houden, die nam genoegen met de derde plek. Van Den Boer viel naast het podium en finishte op 33 seconden van de winnaar.