Indrukwekkende Van Anrooij gaat NK overslaan en geeft hiervoor logische verklaring die te maken heeft met WK

Bij elke cross die ze rijdt, maakt Shirin van Anrooij meer indruk. Toch gaat ze het NK overslaan. Dat is het nieuws van de dag in het vrouwenveldrijden.

In de loop van de tv-uitzending van de cross in Zonhoven geraakte bekend dat Shirin van Anrooij past voor het NK veldrijden. "Dat heb ik een tijdje geleden al beslist. Een paar weken geleden hoorde ik dat er op het NK twee aparte wedstrijden zijn, eentje voor de elite en eentje voor beloften. Omdat ik nog niet beslist heb of ik het WK bij de elite of bij de profs ga rijden, zou ik het NK dan bij de beloften moeten rijden", verklaart Van Anrooij.

Een eventuele gouden medaille bij de beloften zou uiteraard niet hetzelfde zijn als een medaille bij de elite. "Een Nederlandse beloftentitel is minder waard. Dan leg ik mij liever volledig toe op stage om een sterk WK te kunnen rijden en dan later weer aan te sluiten. Het is goed dat ik er even tussenuit kan na een drukke kerstperiode."

NIET TE SNEL BESLISSEN

Het NK brengt ons dus naadloos bij het WK. Met deze topvorm gaat de renster van Baloise Trek Lions toch kiezen voor een WK bij de elite? "Het antwoord op die vraag heb ik echt nog niet. Die beslissing zal ik in de loop van volgende week nemen. Ik wil nu ook niet te snel die keuze maken omdat ik zoveel vertrouwen heb. Dan kan het alleen maar tegenvallen."