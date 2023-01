Shirin van Anrooij rijdt foutloos naar de zege in Zonhoven

Shirin van Anrooij heeft de wereldbekermanche in Zonhoven gewonnen. Ze reed foutloos in en rond de kuil en won met overmacht.

Fem van Empel nam de kopstart en dook als 1e de Kuil van Zonhoven in, maar ze ging over kop. Bij de volgende afdaling door het zand ging ze opnieuw over kop. Daardoor werd van Empel naar achteren geslagen.

Wel goed onderweg waren Puck Pieterse en Shirin van Anrooij. Ze hadden aan het einde van de openingsronde een kleine voorsprong.

In de 2e ronde kwam Pieterse in de Kuil ten val. Van Anrooij nam de afdaling wel goed en ze snelde weg. De Nederlandse van Baloise Trek Lions maakte geen enkele fout en won met meer dan een halve minuut voorsprong op Pieterse.

Vanuit de achtergrond schoof van Empel snel naar de 1e achtervolgers. Ze maakte in de Kuil geen enkele fout meer. Zo kon ze de rest afschudden en eindigde ze op plaats 3.