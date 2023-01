Thibau Nys stak door rugprobleem hand niet in het vuur voor zege: "Ik dacht even om het veldritseizoen stop te zetten"

Het probleem aan de rug blijft een constant aandachtspunt voor Thibau Nys. Het seizoen stopzetten was hierdoor heel even een gedachte die door zijn hoofd speelde.

In Baal haalde hij de finish niet, in Koksijde was Nys warempel 25ste. In Zonhoven bewees hij er wel klaar voor te zijn. "Ik was er al langer klaar voor, maar soms komt het er niet uit. Ik voel mij al het hele seizoen conditioneel ijzersterk. Mijn wedstrijd in Diegem vond ik de cross waarin ik fysiek het sterkste was. Dat was een hoogtepunt en een bewijs dat ik zowel bij de beloften als bij de profs mooie dingen kan laten zien."

Alleen kan het in bepaalde veldritten ook in de soep draaien. "Soms is het zo dat ik een mindere wedstrijd rijd omdat ik niet goed gerecupereerd aan de start kom. Dan gaat het vooral over mijn rug. Dat is zeer frustrerend. We hebben al veel geleerd over wat de oorzaken kunnen zijn. Ik leer elke dag bij."

ONZEKER

"Ik ging met heel veel zelfvertrouwen naar Baal", komt Nys nog eens terug op die vorige crossen. "Daar liep het volledig mis en in Koksijde parkeerde ik volledig. Je kon zelfs niet spreken van een offday. Mijn rug was er gewoon niet klaar voor om een uur lang volle bak te kunnen doortrekken. Je word er zelf onzeker van. Het is zo heel moeilijk om veel vertrouwen te hebben. Tijdens de week merk je zelf niet meteen hoe het zit."

En toch is het in Zonhoven allemaal goedgekomen. "Ik had er mijn hand niet voor in het vuur gestoken. Je word er radeloos van. Ik heb na Koksijde er zelfs even aan gedacht om het veldritseizoen stop te zetten. Elk weekend dat ik verpest in het veld is een weekend dat ik op de weg ook wel kan gebruiken. Een wedstrijd per week rijden moet normaal gezien wel helpen."

WEL OF NIET NAAR FRANKRIJK

In elk geval ligt de eindwinst in de Wereldbeker voor beloften op hem te wachten, na drie zeges in evenveel manches. "Ik heb begrepen dat ik ook één Wereldbekermanche mag missen. Dan moet het wel binnen zijn en is het nog de vraag of ik naar Besançon ga."