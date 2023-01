Wout Van Aert kijkt uit naar zijn ploegstage: "Nood aan trainingskilometers in de zon"

Wout Van Aert won met overmacht in Zonhoven. Na de finish sprak hij ook al over zijn stage met Jumbo-Visma.

"Ik had het gevoel dat ik hoog tempo kon rijden, maar de versnelling zat er niet echt meer in. Dus was het zaaks om van de foutjes van Mathieu van der Poel wat te profiteren. Zo kon ik het gat slaan", analyseerde Wout Van Aert zijn wedstrijd in het flashinterview, die het overigens een "prachtig parcours" vond.

In de slotronde saluteerde Van Aert nog even het publiek: "Dit is de enige cross waar je echt een connectie met het publiek. Bij elke passage gingen de decibels omhoog."

Maandag vertrekt Van Aert op stage met Jumbo-Visma. "Eerst ga ik even rusten", ging Van Aert verder. "Daarna ga ik weer trainen. Ik kijk uit naar wat trainingskilomoters in de zon."