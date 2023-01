Australische kampioen zit opnieuw in het Ineos-kamp en reageert: "Kan niet geloven dat ik het heb kunnen afmaken"

Ineos had vorig jaar al de Australische kampioen in zijn rangen en dat blijft nog een jaar langer zo. Logisch, want met Luke Plapp is het dezelfde renner die het nationale kampioenschap opnieuw gewonnen heeft.

"Ik kan het niet geloven. Ik heb er geen woorden voor, het was zo anders dan vorig jaar", aldus Plapp in een uitgelaten reactie. Uitgezonderd de Australische kampioenschappen is hij nog geen veelwinnaar. "Ik heb het hele jaar proberen te bedenken hoe ik toch maar kon winnen."

STERK DEELNEMERSVELD

Dat lukte hem dus, terwijl er wel enige tegenstand was, vond Plapp. "Het was zo'n sterk deelnemersveld. Gezien dat sterke deelnemersveld ging het niet eens zo snel. Ik voelde me de hele koers goed. Ik wist niet precies hoe ik het moest aanpakken en bleef gewoon geduldig. Ik kan niet geloven dat ik het in de laatste ronde heb kunnen afmaken."

Kortom: de 22-jarige wielrenner heeft niets dan goede vooruitzichten. "Ik hou de trui, hou mijn fiets en ga starten in de Tour Down Under."