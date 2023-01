Chris Froome start voor het eerst sinds 2010 nog eens in Australië: "Een van de belangrijkste wedstrijden op de wielerkalender"

Volgende week start de eerste WorldTour koers van het jaar.

Israel-Premier Tech kreeg pas enkele weken geleden het bericht dat het ondanks de degradatie uit de WorldTour ook automatisch uitgenodigd wordt voor rittenkoersen van een week in de WorldTour. Dat was eerst niet het geval door hun mindere prestaties in 2022.

Het Israëlische team zakt met onder meer Chris Froome, Daryl Impey en Corbin Strong af naar de Tour Down Under, die volgende week dinsdag begint. Strong is kopman, Impey won de rittenkoers in 2018 en 2019, terwijl Froome voor de tweede keer in zijn carrière start, de eerste keer was in 2010.

"De koers is veel veranderd sinds ik er in 2010 was, en werd elk jaar groter en beter, om nu een van de belangrijkste wedstrijden op de wielerkalender te zijn. We hebben een sterk team en ik denk dat we een vliegende start kunnen maken met geweldige resultaten in de Tour Down Under", zegt de viervoudige Tourwinnaar op de ploegwebsite.

Ploeg van Israel-Premier Tech in de Tour Down Under