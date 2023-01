Soudal Quick-Step komt met eerste selectie in 2023: "Ervaren Dries Devenyns is wegkapitein"

De eerste wegkoersen lonken in 2023 en kunnen ploegen ook met selecties komen. Soudal Quick-Step doet dat alvast voor de Tour Down Under.

Daar rekent het onder meer op Dries Devenyns. "We hebben een sterke en gemotiveerde ploeg. De ervaren Dries Devenyns is de wegkapitein. Jongens als Mattia Catteneo, Jannik Steimle en Mauro Schmid kunnen meedoen voor de prijzen en enkele goede uitslagen neerzetten tijdens de week", zegt ploegleider Geert Van Bondt. De andere renners die voor Soudal Quick-Step aan de start verschijnen van de Tour Down Under zijn James Knox, Martin Svrček en Stan Van Tricht. De start van de Australische rittenkoers op 17 januari is tevens het begin van het seizoen van de Belgische wielerploeg. Deze wedstrijd duurt tot en met 22 januari. WEINIG SPRINTERSKANSEN "Het zal zeker geen makkelijke Tour Down Under zijn, met een korte openingsrit tegen de klok en niet zo veel kansen voor sprinters. Op sommige dagen kunnen we verwachten dat een uitgedunde groep strijdt voor de overwinning, voor de belangrijke slag op Mount Lofty", voorspelt Van Bondt.