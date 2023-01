Wout van Aert en Mathieu van der Poel na drukke periode in het veld naar Spanje, maar qua gevoel is er een wereld van verschil

Na een drukke kerstperiode is het tijd om de focus weer even te verleggen op de weg.

Terwijl de rest van de crossers de nationale kampioenschappen voorbereidt deze week, zijn Wout van Aert en Mathieu van der Poel vertrokken naar Spanje voor een stage van twee weken. Dat om hun wegseizoen voor te bereiden, de conditie weer wat aan te scherpen en ook even wat rust te nemen. Want in 16 dagen reed Van Aert maar liefst 9 crossen, Van der Poel reed er een minder.

Toch vertrekken ze beide met een heel ander gevoel naar Spanje. Van Aert won 8 van zijn 11 crossen en werd in de andere drie tweede. Van Aert domineerde in zijn laatste crossen en reed eigenlijk weg wanneer hij wil en ook hoe ver. Het verschil met Van der Poel was in de laatste twee duels groot.

Twijfels bij Van der Poel, Van Aert bulkt van het zelfvertrouwen

Van der Poel moet voor het eerst in jaren zijn meerdere erkennen in Van Aert tijdens in het veld en sukkelt hij ook weer met zijn rug. Hij zal in Spanje weer vooral werken aan zijn rug en die klachten proberen weg te werken, zo niet heeft hij weer een stevig probleem.

Over twee weken in Benidorm keren Van Aert en Van der Poel terug naar de cross. Twee weken later volgt het WK in Hoogerheide, al is dat nog altijd geen hoofddoel voor beiden. En toch trekt Van Aert momenteel met veel meer zelfvertrouwen naar daar en dat zal ook het geval zijn tijdens hun stage. Die details maken meestal het verschil.