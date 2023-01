Zeven Nederlandse mannen zijn al zeker van kwalificatie voor WK veldrijden in Hoogerheide

Op 5 februari wordt voor de wereldtitel gestreden in het Nederlandse Hoogerheide.

Het WK veldrijden vindt pas over een kleine maand plaats in het Nederlandse Hoogerheide, maar toch zijn al zeker zeven Nederlanders zeker van kwalificatie voor het WK in eigen land. Nederland mag met zeven renners starten op het WK bij de elite mannen.

Om zeker te zijn van kwalificatie een renner minstens twee keer in de top 16 eindigen in een Wereldbeker. Mathieu van der Poel, Lars van der Haar en Joris Nieuwenhuis kenden geen problemen met die eis.

Daarnaast haalden ook Pim Ronhaar, Corné van Kessel, Ryan Kamp en Mees Hendrikx die eis al. Nog twee renners kunnen zich plaatsen voor het WK: David van der Poel en Stan Godrie. Zij haalden al twee keer de top 16.

Als zij in Benidorm of Besançon de top zestien halen dan zal De Knegt keuzes moeten en renners moeten thuislaten van het WK.