Clara Honsinger is de blikvanger van de Amerikaanse selectie voor het WK in Hoogerheide

De Verenigde Staten hebben al hun selectie voor het WK veldrijden in Hoogerheide bekendgemaakt. Clara Honsinger is de blikvanger.

Het is nog 3,5 weken tot het WK veldrijden in Hoogerheide, maar de selectie van de Verenigde Staten is al bekend. In totaal selecteerden ze 16 renners en rensters, waarvan 3 bij de elite.

Bij de mannen zal enkel Curtis White rijden. Ook Amerikaans kampioen Eric Brunner werd geselecteerd, maar hij wees die af.

Clara Honsinger is bij de vrouwen de blikvanger. Zij reed dit seizoen al 7 keer in de top 10 in een veldrit op Europese bodem. Ook is zij de regerende Amerikaanse kampioene. Naast haar zal ook Raylyn Nuss rijden.

Selectie VS voor het WK in Hoogerheide:

Elite mannen: Curtis White

Elite vrouwen: Clara Honsinger, Raylyn Nuss

Beloften mannen: Jack Spranger, Andrew Strohmeyer

Beloften vrouwen: Lizzy Gunsalus, Madigan Munro

Junioren mannen: Andrew August, Daniel English, Miles Mattern, Ben Stokes, David Thompson, Magnus White

Junioren vrouwen: Vida Lopez de San Roman, Kaya Musgrave, Samantha Scott