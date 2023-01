Laurens Sweeck blikt vooruit op het BK veldrijden in Lokeren: "Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout hebben de betere papieren"

Laurens Sweeck heeft op het BK in Lokeren vooruitgeblikt. Hij rekent zichzelf bij de topfavorieten, maar vindt dat anderen nog een streepje voor hebben.

Dit seizoen is Laurens Sweeck aan een goed seizoen bezig. Hij won 4 crossen en stond op een bepaald moment aan de leiding in 2 klassementen, maar in de kerstperiode werd hij ziek en kreeg hij last van zijn rug. Daardoor ging het Superprestige-klassement verloren en hij schrapte enkele crossen. Zo probeerde Sweeck voor het BK terug in orde te zijn.

Sweeck rekent zichzelf bij de topfavorieten. "De conditie is goed en ik maak zeker kans op die trui", vertelde hij aan Belga. "Ik heb de voorbije periode mijn crossen goed uitgekozen. Daardoor kreeg ik een vrij normale week van crossen en daar heb ik de vruchten van kunnen plukken."

Naast Sweeck behoren ook Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout tot de favorieten. "Zij beschikken over de beste papier", ging Sweeck verder. "Het zal 2 tegen 1 zijn, maar ik hoop dat de omloop eerlijk genoeg zal zijn. De voorbije crossen wisselden de posities constant tussen ons. Dus de conditie is evenredig tussen ons en de vorm van de dag zal veel bepalen."