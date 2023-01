Movistar moet het in eerste koers van het jaar al meteen met een mannetje minder stellen

Geen zeven renners bij Movistar in de eerste koers van het jaar, maar slechts zes.

Volgende week dinsdag, op 17 januari, begint het nieuwe wielerseizoen met de Tour Down Under in Australië. Om de renners de jetleg al te laten verteren zijn veel ploegen al vertrokken naar Australië.

Ook Movistar deed dat. Maar in plaats van met zeven renners af te reizen, deed het dat met zes. De Spaanse klimmer Óscar Rodríguez (27) heeft net voor de afreis last gekregen van zijn maag en bleef thuis.

Movistar roept ook geen vervanger meer op en zal het in Australië dus met zes moeten stellen. Meteen een tegenvaller dus voor Movistar en Rodríguez in het nieuwe wielerseizoen.

Selectie Movistar Tour Down Under

Gorka Izagirre (SPA) Johan Jacobs (ZWI) Llúís Mas (SPA) Imanol Erviti (SPA) Iván Romeo (SPA) Sergio Samitier (SPA)