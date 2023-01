Nederlands bondscoach relativeert: "Mathieu heeft de laatste weken flink op de grond gelegen, maar ook dat is koers"

Het komt allemaal wel goed met Van der Poel denkt de Nederlandse bondscoach over zijn kopman.

Mathieu van der Poel beleefde niet zijn beste dagen in het veld na enkele demonstraties van Wout van Aert, onder meer in Koksijde en Zonhoven. Van der Poel had weer last van zijn rug en kon nooit 100% gaan.

Nederlands bondscoach Gerben de Knegt slaat niet in paniek over die rug van Van der Poel. "Je baalt daar natuurlijk wel van, maar ik wil niet zeggen dat de alarmbellen dan direct afgaan of iets dergelijks", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Tweestrijd op het WK

"Mathieu heeft de laatste weken flink op de grond gelegen, maar ook dat is koers. Deze week zat het dan niet zo mee, maar in andere wedstrijden zat hij er gewoon dicht bij. In Herentals wint hij zelfs en dat is nog geen week geleden", stelt De Knegt nog.

Ook voor het WK heeft de Nederlandse bondscoach er nog een goed oog in. "In principe gaat het dan vaak om de vorm van de dag bij die twee, maar het is natuurlijk wel een feit dat Wout dik in orde is en dat we mogen genieten van een mooie tweestrijd. Maar in mijn ogen zit Van der Poel er niet zo ver vanaf als iedereen denkt."