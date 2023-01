Wellens denkt reden te weten voor vele foutjes van Van der Poel in het veld: "Positie is veranderd sinds Van der Poel echt wegcoureur is geworden"

Heeft de weg ook zijn invloed in het veld, Bart Wellens denkt van wel.

Bart Wellens komt met een eigen theorie, waar sommigen het volgens hem niet eens mee zullen zijn, over de vele fouten die hij ziet bij Mathieu van der Poel. In Zonhoven viel Van der Poel twee keer. Ook in andere crossen maakte Van der Poel enkele foutjes.

"Zijn positie is veranderd sinds Van der Poel zo’n drie à vier jaar geleden echt wegcoureur is geworden. Je zit dieper en er komt meer druk te staan op je voorwiel. Mathieu is daardoor veel meer fouten beginnen te maken. Dat zag je de voorbije jaren ook bij Van Aert. Al vind ik wel dat hij nu beter stuurt dan vroeger", zegt Wellens in de podcast Cross van PlaySports.

"Enkele jaren terug was Van der Poel die houding nog niet gewoon omdat hij comfortabeler op de fiets zat, nu zit hij meer in die aerodynamische wegpositie en dan ga je ook iets meer fouten maken. Al kunnen mannen zoals Van der Poel die fouten compenseren met hun kracht en er toch nog iets van maken", zegt Wellens nog.