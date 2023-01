De Belgisch kampioen veldrijden volgt zich in het jaar eindigend op 3 zelden op

Het BK en het getal 3 gaan moeilijk samen. Toch wat jaartallen betreft. Op 11 BK's in een jaartal dat op een 3 eindigt, kregen we al 9 keer een andere winnaar. Ook voor 2023 zal dat het geval zijn.

In 1913 waren we in Brussel nog maar toe aan de 3e editie van het BK veldrijden. Dan is de kans groot in die jonge wedstrijd dat er al een andere winnaar tegenover 1912 zou geweest zijn. Henri Moerenhout was in 1913 de opvolger van Jean Van Ingelghem die in 1914 voor de 2e keer Belgisch kampioen werd. Van Moerenhout won in 1926 nog eens het BK.

10 jaar later won Theo Van Eetvelde. Hij werd in Brussel Belgisch kampioen en was de opvolger van Maurice De Waele. Het was overigens de enige Belgische veldrittitel voor Van Eetvelde.

Maurice Seynaeve was de primus in 1933. Het was ook zijn 1e titel van 5 opeenvolgende Belgische titels. Allen in Brussel gewonnen. Seynaeve werd in 1932 voorafgegaan door Jef Demuysere.

2 KEER ALBERT VAN DAMME

In 1943 volgde de winnaar van het jaar ervoor zichzelf op. Eugeen Jacobs kroonde zich in Antwerpen net als in 1942 tot Belgisch kampioen. Het zouden ook bij die enige 2 titels blijven.

Georges Furnière hield in 1953 in het Waalse Lens Firmin Van Kerrebroeck van zijn 3e titel en zijn 2e titel op rij. Furnière pakte in zijn carrière 1 keer de Belgische driekleur. Van Kerrebroeck won later nog 4 Belgische titels.

In 1963 pakte Albert 'Berten' Van Damme zijn 1e driekleur bij de profs. Hij volgde in Gavere Roger De Clercq op. Van Damme zou uiteindelijk 6 keer Belgisch kampioen worden. Toeval of niet, maar 10 jaar later werd hij in Horebeke voor de laatste keer Belgisch kampioen. Deze keer had hij Erik De Vlaeminck opgevolgd.

OOK SVEN NYS BIJNA 2 KEER

10 jaar later won Roland Liboton in Overijse voor de 4e keer het BK. Het was ook de 4e keer op rij. Uiteindelijke zou hij de hele jaren '80 domineren. Hij werd 10 keer na elkaar Belgisch kampioen.

Paul Herygers werd in 1993 in Houthalen voor het eerst Belgisch kampioen. Hij won voor Danny De Bie die de 3 edities ervoor had gewonnen. In 1997 zou hij in Hoogstraten opnieuw Belgisch kampioen worden.

In 2003 won Sven Nys in Wielsbeke zijn 2e van 9 BK's. Zo kon Mario De Clercq niet voor een 3e keer op rij winnen. Nys won in 2012 zijn 8e BK, maar een jaar later kon hij in Mol zichzelf niet opvolgen. Klaas Vantornout pakte daar zijn 1e Belgische titel. In 2015 zou hij het BK nog eens winnen.

Ten slotte is voor 2023 Wout Van Aert de titelverdediger. Omdat hij in Lokeren niet zal meedoen, krijgen we dus een nieuwe winnaar. Tenzij hij zich nog bedenkt, wordt de ongeschreven regel verdergezet.