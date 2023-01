Drijvend ponton niet voor het eerst een element op het BK veldrijden en dat is ook geen toeval

Een drijvend ponton zal opnieuw één van de bezienswaardigheden zijn op het BK veldrijden. Opnieuw, want dit is niet voor de eerste keer het geval.

Voorafgaand aan het BK veldrijden in Antwerpen in 2020 was er al heel wat te doen over het ponton dat ingepast werd in het parcours. U ziet hierboven een foto van de opbouw hiervan. Zodra aangekondigd werd dat het BK van 2023 in Lokeren zou doorgaan, was er al sprake van dat ook daar een drijvend ponton opgebouwd ging worden.

DE DURME OVER

Toeval is dat zeker niet. Bram De Brauwer, organisator van het BK in Lokeren, zat ook al in de organisatie voor dat bewuste BK in Antwerpen. Elementen zoals een ponton bevallen hem dus wel en dit jaar is het een middel om de rivier de Durme over te steken.

Ook in de jaren in aanloop naar het BK veldrijden in Lokeren heeft de organisatie vastgehouden aan het plan om via het ponton het rondje voor de renners en rensters nog wat uit te breiden.