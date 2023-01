Roeier Jason Osborne wil presteren bij Alpecin-Deceuninck: "Luik-Bastenaken-Luik en ritzege in grote ronde ultieme droom"

De Duitser maakte de overstap van roeien naar fietsen.

Jason Osborne (28) maakte de overstap van het roeien naar het wielrennen, vooral omdat zijn categorie, het lichtgewicht roeien, niet meer Olympisch is in Parijs. De Duitser neemt Jay Vine, die de overstap maakte naar UAE Team Emirates, als voorbeeld. Ook Vine werd opgepikt door sterke prestaties op Zwift.

Roeien en wielrennen hebben niet heel veel gemeen. "Roeiwedstrijden duren 6 à 7 minuten. Je voelt tijdens die inspanning heel veel pijn, want je hele lichaam vult zich met melkzuur. Bij wielrennen is dat anders. Daar moet je dezelfde korte inspanning meermaals herhalen tijdens een wedstrijd. Enkel je benen doen dan pijn", zegt hij bij Sporza.

Osborne rijdt bij Alpecin-Deceuninck enkele mooie koersen. “Ik rijd dit jaar een vrij mooi programma met allemaal wedstrijden die me goed liggen zoals de Tour of Antalya, de UAE Tour en ook Luik-Bastenaken-Luik. Ik kijk er enorm naar uit, misschien kan ik hier en daar iets presteren."

Vooral die laatste koers, Luik-Bastenaken-Luik, daar kijkt Osborne naar uit. In de toekomst dan, om misschien zelf te winnen. "Luik-Bastenaken-Luik winnen of een ritzege behalen in een grote ronde", dat is de ultieme droom van Osborne.