Arnaud De Lie gaat in 2023 op zoek naar nieuwe zeges en gaat meer voor de grotere zeges

Arnaud De Lie is in 2023 een van de kopmannen van Lotto Dstny. Hij gaat opnieuw voor enkele zeges.

In 2022 won Arnaud De Lie 9 wedstrijden in zijn jaar als neoprof. Zo werd hij meteen een van de grote kopmannen van Lotto Dstny. In 2023 gaat opnieuw op zoek naar zeges.

Aan Het Nieuwsblad vertelde De Lie dat hij vooral voor kwaliteit gaat. Hij verkiest 3 grote zeges boven 10 kleinere en dat hoeft niet alleen in het voorjaar te zijn. De Lie vertelde dat koersen als Plouay en Québec ook bij hem passen.

De Lie wil zo snel mogelijk winnen. Hij verwacht dat de eendagswedstrijd de Classica Communitat Valenciana te vroeg zal komen en de GP La Marseillaise wellicht ook. In de Ster van Bessèges wil hij graag een 1e keer winnen. Dat is goed voor het vertrouwen en volgens hem ook een signaal richting de tegenstanders.