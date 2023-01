VOORBESCHOUWING: Lotto Dstny probeert na de degradatie uit de WorldTour opnieuw de rug te rechten

Met een nieuw wegseizoen voor de deur, is het tijd om vooruit te blikken naar wat we in 2023 van de verschillende wielerploegen mogen verwachten. Vandaag aan de beurt: Lotto Dstny.

SAMENSTELLING PLOEG

In de sprint heeft Lotto Dstny 2 stevige hangijzers in het vuur. Caleb Ewan is na een nieuwe operatie verlost van een vervelende schouderblessure. Naast hem is er ook Arnaud De Lie die voor zijn 2e profjaar staat. Met Jacopo Guarnieri hebben ze een trouwe sprintloods erbij gekregen.

Voor het voorjaar hebben ze een brede kern. Victor Campenaerts staat bekend om zijn aanvallende stijl en Florian Vermeersch en Brent Van Moer zullen gebrand zijn om beter dan in 2022 te doen. Ze krijgen met De Lie een extra troef voor de sprintklassiekers. Voor de klimklassiekers haalde Lotto Dstny Pascal Eenkhoorn binnen. Verder is er nog altijd de ervaring van ontsnappingspecialist Thomas De Gendt.

PLUSPUNTEN

De Lie kwam het profpeloton als een komeet binnen. Hij won meteen 9 koersen en was binnen de ploeg de slokop qua UCI-punten. Lotto Dstny wil niet te snel gaan met hem en alles stap voor stap doen. Zo zal hij in 2023 voor het eerst deelnemen aan Parijs-Nice, Milaan-San Remo, Parijs-Roubaix en de Brabantse Pijl. Een grote ronde vinden ze nog te vroeg.

Na hun degradatie uit de WorldTour heeft Lotto Dstny meer controle over zijn kalender. Ze hebben door hun automatische wildcard automatisch startrecht in alle WorldTour-wedstrijden. Zo hebben ze de mogelijkheid om hier en daar een wedstrijd te laten vallen. Zo wordt de jonge selectie niet opgebrand.

MINPUNTEN

De mogelijkheid om een aantal wedstrijden te laten vallen, gebruikte Lotto Dstny al. Ze schrapten de Tour Down Under, de Tirreno-Adriatico, de Ronde van het Baskenland en de Giro links liggen. Dat kan hen een pak UCI-punten kosten, want het puntensysteem werd ondertussen herzien. Vooral in de Giro zijn er een pak punten meer te verdienen.

Dat kan hen zuur opbreken in de strijd om een WorldTour-licentie. Vanaf 2026 willen ze er terug bijhoren. Daarvoor rekenen ze op zo veel mogelijk deelnames in WorldTour-wedstrijden in 2023 hebben ze dat al door de automatische wildcard, maar daar moeten ze elk jaar voor strijden. Door het gemis van de punten in Italië, Spanje en Australië kan dat een vervelende zaak worden.

Ook vertrokken enkele gevestigde waarden. Philippe Gilbert stopte. Tim Wellens trok na meer dan 10 jaar naar UAE. Filippo Conca koos voor een avontuur bij Q36.5. En Harm Vanhoucke koos dan weer voor DSM. Zij werden vooral vervangen door jeugdige renners waarover de ploeg over enkele jaren de vruchten van willen plukken.

X-FACTOR

Het is al een paar keer aangehaald, maar Arnaud De Lie is de man van de toekomst bij Lotto Dstny. Hij won als neoprof meteen 9 wedstrijden en is iemand waar Lotto Dstny wellicht nog heel veel aan zal hebben. Met een nieuwe stap in het voorjaar wil De Lie zich verder ontwikkelen.