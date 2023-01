Belgian Cycling: "Geen reglement dat er niet gewisseld mag worden van box, waarschijnlijk wel boete voor mecanicien"

Wat was er nu juist aan de hand met de boxen in de materiaalpost op het BK? Belgian Cycling vaardigde de coördinator Commissie Veldrijden af voor een uitleg. Gebruikelijk is dat de entourage van een bepaalde renner in één bepaalde box blijft, reglementair is dat niet vastgelegd.

De renners waren er na de cross van overtuigd dat er geen boxen toegewezen waren. Dat klopt niet. Sweeck had box nummer 1, Vanthourenhout nummer 4. "Er was een indeling van de boxen", benadrukt Eddy Lissens, Coördinator Commissie Veldrijden bij Belgian Cycling. "Het nummer van die box stond wel niet op de enveloppe voor de renners, zoals dat normaal wel het geval is."

PLOEGEN IN DE FOUT

"Laat het duidelijk zijn: de ploegen wisten waar ze moesten gaan staan, maar het stond niet op de enveloppe voor de renners", ging Lissens verder. "Eigenlijk gaan de ploegen ook in de fout, want zij moeten het doorgeven aan hun renners."

Hoe zit het nu juist reglementair? "Er is een UCI-reglement dat zegt dat boxen ingedeeld moeten worden. De UCI zegt dat boxen moeten toegewezen worden in wedstrijden van klasse 1. Een BK is geen klasse 1, een BK is een BK." Mag er dan tijdens de cross van box gewisseld worden? "Er is geen reglement dat zegt dat er niet gewisseld mag worden. In principe moeten ze wel blijven staan, maar daar gebeurt geen controle op."

COMMISSARIS ZET MECANICIENS NIET UITEEN

"Er gaat waarschijnlijk wel een boete komen voor de mecanicien van Vanthourenhout voor het hinderen van een renner", deelt Lissens nog mee. De jury had ook diezelfde mecanicien kunnen verplichten om terug plek in te nemen aan box 4. "Dat is niet gebeurd. Dat is de taak van de commissaris. Die moet toezicht houden. Maar je weet ook: daar staat zoveel volk, met een constant verplaatsen van personen."