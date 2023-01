Grote favoriet Arthur Van Den Boer zet dominantie nog eens in de verf op BK veldrijden

Altijd veelzeggend wanneer er een dominante factor is in een categorie. Arthur Van Den Boer is dat zeker en vast bij de tweedejaarsnieuwelingen en heeft dat ook nog eens getoond op het BK.

Van Den Boer, komend uit een familie met meerdere talentvolle veldrijders, domineert al het hele seizoen bij de tweedejaars. Bij aanvang van het BK had Arthur al 20 overwinningen achter zijn naam. Nummer 21 was op komst. Op een ronde van het einde was zijn voorsprong op de achtervolgers riant. DUO IN ACHTERVOLGING Die eerste achtervolgers vormden een duo: dat waren Mats Vanden Eynde en Mathias De Keersmaeker. In de slotronde wisselden hun posities voordurend: dan reed Vanden Eynde eens op de tweede plek, dan weer De Keersmaeker. Wie de minste foutjes maakte, zou aan de haal gaan met de zilveren medaille. Uiteindelijk kon De Keersmaeker Vanden Eynde nipt afhouden. Aan de finish had Van Den Boer een marge van net geen minuut. Een welverdiende Belgische titel behoorde het veldrittalent van AA Drink Young Lions toe. Op 55 seconden van de winnaar haalde De Keersmaeker (Racing Team Pulderbos) het zilver binnen. Vanden Eynde (Young Cycling Talent D&D) kwam nog eens twee 2 tellen later over de streep.