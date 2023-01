Nederlandse wielerwereld in rouw: Liewe Westra (40) overleden

Liewe Westra is overleden. De voormalige renner werd 40.

In 2006 begon de carrière van Liewe Westra bij het bescheiden Krolstone. 3 jaar later ging hij naar Vacansoleil, de ploeg waar Hilaire Van der Schueren ploegleider was en waar hij onder meer ploegmaat van Björn Leukemans en later ook Thomas De Gendt was. Westra ging in 2014 voor Astana rijden en in 2016 hing hij zijn fiets aan de haak.

Tijdens zijn carrière pakte Westra 13 zeges. Hij won onder meer een rit in de Ronde van België, Parijs-Nice, de Dauphiné en de Ronde van Catalonië. Ook pakte hij de eindzege in de Driedaagse De Panne-Koksijde. Daarnaast werd hij ook 2 keer nationaal kampioen tijdrijden.

Toen Westra stopte, kampte hij met een depressie. Hij ging een tijdje in Australië wonen bij zijn Australische vrouw, maar na een paar jaar kwam dat op de klippen. Hij keerde terug naar Friesland. Thomas Sijtsma, die een boek over hem schreef, meldde dat de oud-renner de laatste tijd het mentaal opnieuw zwaar had. Westra overleed zaterdagmiddag op 40-jarige leeftijd.