Opnieuw een solo op het BK veldrijden: Witse Meeussen begint er al snel aan en maakt verschil met loopwerk

Alle wedstrijden op het BK hebben al een solo opgeleverd. Witse Meeussen zorgde er voor dat dit ook bij de beloften het geval was.

De top 3 bij de beloften van vorig jaar - Verstrynge, Wyseure en Nys - rijdt dit jaar bij de elite. Een kans dus voor de andere U23-renners om in hun categorie de titel te pakken en vooral voor Witse Meeussen, de voorbije weken goed op dreef. Vooraf was Meeussen dan ook topfavoriet, met Victor Van de Putte als meest genoemde belager.

Meeussen gunde hem en zijn andere leeftijdsgenoten geen enkele illusie. Zijn loopwerk alleen al was sterk genoeg om afstand te nemen van de rest. Solo de Mont Henri op rijden, was er zelfs ook bij. Zaterdag was het ook daar lopen, maar de zon had zijn werk gedaan en de klim berijdbaar gemaakt.

STERKE BELMANS ACHTER FAVORIET MEEUSSEN

Door een foutje in de materiaalpost speelde de leider enkele seconden kwijt, maar zonder erg. In de achtervolging prestenteerde Lennert Belmans zich knap. Het was de renner van Crelan-Fristads die voorlopig op plek 2 reed en zelf dus ook een gaatje had op Van de Putte. Het Lokerse Park ter Beuken is de Koppenberg niet, moest die laatste ondervinden. Daar wist Van de Putte wel te winnen.

Daar was in Lokeren geen sprake van: de overwinning was voor Meeussen, die zijn voorsprong goed wist te beheersen. Ook Belmans en Van de Putte waren zeker van hun respectievelijke plaatsen. Van de Putte ging wel nog eens overkop, maar ook zijn podiumplaats kwam niet in het gedrang.