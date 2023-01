Provinciaal kampioen is ook Belgisch kampioen: Seppe Sprangers is de beste bij de eerstejaarsnieuwelingen

Seppe Sprangers werpt zich bij de eerstejaarsnieuwelingen op als een kampioenschapsrenner. Sommige crossers hebben er nu eenmaal een patent op om uit te blinken op kampioenschappen.

In september had Sprangers reeds het Provinciaal Kampioenschap in Vorselaar gewonnen. Vier maanden later heeft het talent van Acrog-Tormans ook het BK op zijn naam geschreven. Al ging dat aanvankelijk niet zonder slag of stoot. Op twee ronden van het einde kwam Dima Roels door als koploper, met Len Geerts en Seppe Sprangers in zijn zog.

Roels leek nadien door zijn beste krachten heen te zitten, want het was Sprangers die vervolgens de rest onder druk zette. Niemand die hem kon volgen. Geerts keek tegen een achterstand van 15 seconden aan bij het ingaan van de laatste ronde. Op 25 seconden volgden dan Lejeune, Roels en Verdonck.

LEJEUNE EN VERDONCK MEE OP PODIUM

Niemand die Sprangers kon terughalen: de jongeman uit Rijkevorsel verzekerde zich in de slotronde helemaal van de Belgische titel. Achter hem veranderde nog wel nog één en ander. Zo zakte Geerts er door, had dat nog met pech te maken? In ieder geval greep Lejeune (Young Cycling) zijn kans om nog met zilver aan de haal te gaan en ging ook Verdonck mee (Team Kempen) op het podium. Roels en Geerts maakten de top vijf compleet.