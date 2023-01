Thibau Nys voor het eerst op BK-podium bij elite: "Leeftijd is nog het verschil met niveau van Michael en Laurens"

Thibau Nys speelt het op zijn 20ste al klaar om op het BK-podium bij de elite te staan. Naar het niveau van mannen als Vanthourenhout en Sweeck groeien is nog zijn ambitie voor de komende jaren.

"Dit is één van de mooiste dingen die ik in de cross al heb laten zien", aldus een uitgelaten Thibau Nys na het BK veldrijden. Een bewijs dat Nys junior op internationaal vlak ook kan zijn mannetje kan staan bij de elite? "Je moet het wel in zijn perspectief zien. Zonder Lars van der Haar en de 'Grote Drie' vallen er meteen heel wat namen weg. Ik word wel derde op het Belgisch Kampioenschap bij de profs natuurlijk. Da's gewoon prachtig."

Nys had vooraf ook voorspeld dat een derde plek haalbaar was. "Dat heb ik volledig zelf afgedwongen, maar ik zei ook wel dat dat enkel kon als één van de drie favorieten een steekje liet vallen. Nuja, ik zeg niet dat Eli Iserbyt een steek laat vallen, maar hij zat niet waar hij moest zitten. Hij valt vrij zwaar. Het zag er een serieuze smak uit. Het is een combinatie van Eli die wegvalt en ik die een goede dag had."

2-3 PER UUR RAPPER

"Ik heb gewoon mijn eigen ding gedaan en heb er nooit aan gedacht om de sterksten te proberen volgen", beschrijft de bronzen medaillewinnaar zijn mindset. "Het had niet verstandig geweest om hen proberen te volgen en dan ineen te stuiken. Hoe lang ik hen had kunnen volgen, weet ik niet. Ik merkte gewoon dat het twee-drie kilometer per uur sneller ging wanneer Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout overnamen."

"Ik bleef wel stabiel, maar zij koersen natuurlijk ook voor de overwinning", klonk de vergelijking met de mannen die de titel ambieerden. "Bij hen gaat het meer in snokken. Het kan ook zijn dat ze de eerste drie ronden nog op 'reserve' reden."

BINNEN PAAR JAAR OP NOG HOGER NIVEAU

Wat zorgt nog voor het verschil met zo'n niveau? "Leeftijd. Doe er nog een paar jaar bij en dan zie ik mij wel tegen hen strijden. Dat zal nog niet dit jaar zijn en waarschijnlijk ook nog niet volgend jaar, maar ik ben wel goed op weg om ooit op dat niveau te staan."