BK 2023 in Izegem voorgesteld: "Met een knipoog naar Gent-Wevelgem"

Het BK 2023 in Izegem is voorgesteld. Het wordt een samenwerking tussen 3 gemeenten en op 25 juni zullen we de opvolgers van Tim Merlier en Kim de Baat kennen.

Op 25 juni worden de Belgische kampioenschappen op de weg verreden. Die zullen in Izegem doorgaan, maar ook buurgemeenten Ingelmunster en Lendelede zitten in de organisatie. De finale bestaat uit 4 ronden in Izegem bij de mannen. Bij de vrouwen zijn er dat 2. Daarvoor is er een lange aanloop op brede wegen. Bij de vrouwen is dat 80 km richting Menen en Ieper. Bij de mannen gaan ze nog wat verder (120 km) en doen ze het duo Monteberg-Kemmelberg 2 keer aan. "Zo voegen we een knipoog naar Gent-Wevelgem toe", klinkt het bij de organisatie op de site van het BK. De vrouwen starten om 10.30 uur en worden na ruim 133 km rond 14 uur verwacht. De mannen gaan om 12 uur van start en de finish wordt na ruim 226 km rond 17.30 uur verwacht.