De starttijden van de Belgen en de toppers voor de proloog van de Tour Down Under

Dinsdag gaat met de Tour Down Under het nieuwe wegseizoen aan start. De 1e afspraak is een proloog en de organisatie heeft de starttijden daarvoor bekendgemaakt.

De proloog in Adelaide wordt in de avond gereden. Om 18 uur zal James Moriarty de Tour Down Under op gang mogen trekken. De proloog is 5,5 km lang. Starttijden Belgen en toppers: Dries Devenyns (Soudal Quick-Step): 8.38 uur

Jordi Meeus (BORA-hansgrohe): 9.06 uur

Simon Yates (Jayco AlUla): 9.08 uur

Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty): 9.15 uur



Jens Keukeleire (EF Education-EasyPost): 9.32 uur

Pello Bilbao (Bahrain-Victorious): 9.40 uur

Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe): 10.06 uur

Senne Leysen (Alpecin-Deceuninck): 10.17 uur



Stan Van Tricht (Soudal Quick-Step): 10.18 uur

Ben O’Connor (AG2R Citroën): 10.22 uur

Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers): 10.25 uur

Jay Vine (UAE Emirates): 10.31 uur

Ethan Hayter (INEOS Grenadiers): 10.45 uur