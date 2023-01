Joran Wyseure bekroont een sterke wedstrijd met een 2e plaats in Otegem: "Ideale omstandigheden"

Joran Wyseure heeft in Otegem een opvallende wedstrijd gereden. Hij reed heel de tijd mee voorin en werd uiteindelijk achter ploegmaat Laurens Sweeck 2e.

Het was een zware cross in Otegem. "Het waren zware omstandigheden en de temperaturen waren tegen het vriespunt. Dat heb ik graag", vertelde Joran Wyseure na zijn 2e plaats in Otegem aan de finish.

"Het was een zware ploetercross en ik nam meteen de kopstart", ging Wyseure verder. "Halfweg de cross ging ik misschien wel wat over mijn toeren en moest ik me wat herzetten. Nadien heb ik nog 2 sterke laatste ronden gereden en ben ik tevreden met mijn 2e plaats."

Wyseure eindigde achter ploegmaat Laurens Sweeck. "Ik lette niet echt op Sweeck. Tijdens een losse cross hoeven we niet echt rekening met elkaar te houden. Zolang we maar niet in elkaars weg rijden. Dat we hier uiteindelijk 1 en 2 worden, is super", besloot Wyseure.