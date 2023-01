Nieuwe tijdritregels: de volgwagen moet verder achter de renner blijven

De UCI heeft enkele regels aangepast. De belangrijkste gaat over de volgwagens bij een tijdrit.

De afgelopen jaren moest een volgwagen tijdens een tijdrit minstens 10 meter achter de renner blijven. Uit studies bleek dat een renner daar nog een voordeel kon halen. Ploegleiders konden op het duwend effect van de luchtstroom rond de renner inspelen.

Daar maakte de UCI komaf mee. De minimale afstand zal 25 meter zijn. Zo is het effect van de volgwagen veel kleiner en kunnen ploegleiders het resultaat veel minder beïnvloeden. Het is zelfs verwaarloosbaar. Zo staat er in een bericht van de UCI te lezen. Ook wil de UCI daarmee extra inspelen op de veiligheid. Als een renner valt, heeft de ploegleider een langere reactietijd.

Andere volgers zoals commissarissen, tv-motoren en fotografen mogen nog dichter bij de renners komen, maar zij moeten uit de directe slipstream blijven. Dat is om de aerodynamische winst uit te sluiten.