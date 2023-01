Ontketende Laurens Sweeck pakt BK-revanche in Otegem

Laurens Sweeck heeft in Otegem gewonnen. Halfweg reed hij weg en won hij met overmacht. Belgisch kampioen Michael Vanthourenhout beleefde een moeilijke dag en zakte in de 2e helft weg.

Daags na het BK veldrijden is er traditioneel de cross in Otegem. Door de regen en de modder was het een extra zware editie.

Joran Wyseure beleefde een goede dag en bepaalde in het begin van de cross het tempo. In zijn zog volgde Eli Iserbyt, Laurens Sweeck, Jente Michels, Tim Merlier en Gerben Kuypers. Even later kwam ook Michael Vanthourenhout aansluiten.

In ronde 2 reden Wyseuren en Sweeck weg, maar in de volgende ronde kwamen de anderen weer aansluiten. Sweeck versnelde in ronde 4 nog eens en sloeg een kloofje. Vanthourenhout probeerde het gat dicht te rijden, maar moest dat later bekopen en zakte weg.

Achter Sweeck waren het uiteindelijk Kuypers en Michels die in de achtervolging gingen. Kuypers, de Belgische kampioen bij de elite zonder contract ging alleen op zoek naar Sweeck, maar die had nog een extra versnelling in huis en won met overmacht.

Kuypers werd nog bijgehaald door Wyseure. In de slotronde maakte Kuypers een foutje, waardoor Wyseure naar plaats 2 kon rijden.