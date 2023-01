Vanthourenhout viert titel op restaurant en gaat tricolore meteen tonen in Otegem: "Het overvalt me een beetje"

Het is vandaag al opnieuw cross. In Otegem. Kersvers Belgisch kampioen Michael Vanthourenhout heeft aangekondigd daar ook aan de start te staan.

Na de eerste interviews vlak na het BK heeft Vanthourenhout ook gereageerd in VTM Nieuws. Dat gebeurde dan van op restaurant in Hamme Zogge, waar met een hoop mensen zijn Belgische titel gevierd werd. "Het overvalt me een beetje. Leuk dat er zo'n ontvangst is. Ik word nu zelf een beetje geleefd. Morgen volgt Otegem", verkondigde Vanthourenhout zondagavond. "We gaan er zeker van genieten."

Vanthourenhout kwam nog eens terug op de sportieve strijd die hij moest leveren om die Belgische titel uiteindelijk binnen te halen. "De Mont Henri en het loopstuk waren doorslaggevende factors. Ik denk wel dat ik op de Mont Henri iets beter was."

VERDIENDE WINNAAR

Uiteraard kan niet gekeken worden naast de uitlatingen van Laurens Sweeck, die zich bekocht voelde na incidenten in de materiaalzone. "Ik denk wel dat ik de verdiende winnaar ben, aangezien we in de laatste ronde nog wiel aan wiel reden. Ik snap zijn reactie wel. Het is ook een eerste reactie, kort na de wedstrijd."