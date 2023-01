Het wegseizoen weer op gang: Alberto Bettiol klopt jong Ineos-talent in proloog van Tour Down Under

Met een proloog in de Tour Down Under werd het wegseizoen bij de mannen weer op gang gebracht. De overwinning is gegaan naar Alberto Bettiol.

Een proloog van 5,5 kilometer in eigen land, daar kon Rohan Dennis zich wel voor opladen, was de verwachting. De Australische tijdritspecialist van Jumbo-Visma zette een tijd neer van 6 minuten en 35 seconden. Onvoldoende om mee te doen voor de prijzen.

BETTIOL WINT MET 8 SECONDEN VOORSPRONG

Dennis is dan ook veeleer een man van de langere adem. Het was voormalig Ronde van Vlaanderen-winnaar Alberto Bettiol die in het korte werk tegen de klok uitblonk in de Tour Down Under. De Italiaan van EF Education-EasyPost reed duidelijk de snelste tijd. Ook de 20-jarige Magnus Sheffield van Ineos, die in 2022 al verbaasde met winst in de Brabantse Pijl, werd tweede op acht seconden.

Julius Johansen van Intermarché-Circus-Wanty maakt de top drie compleet: de Deen moest 10 seconden toegeven op Bettiol. De volgende dagen belooft het ook interessant te worden om te zien in hoeverre deze renners klassementsambities tonen in deze Tour Down Under.