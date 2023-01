VOORBESCHOUWING Jumbo-Visma: De beste WorldTour-ploeg van 2022 heeft zich nog wat meer versterkt

Met een nieuw wegseizoen voor de deur, is het tijd om vooruit te blikken naar wat we in 2023 van de verschillende wielerploegen mogen verwachten. Vandaag aan de beurt: Jumbo-Visma.

Samenstelling ploeg

Jumbo-Visma liet slechts enkele renners vertrekken en haalde evenveel vervangers binnen. Tom Dumoulin stopte en verder vertrokken ook Mike Teunissen, Pascal Eenkhoorn, David Dekker en Chris Harper.

Met Wilco Kelderman werd een meesterknecht voor in de grote rondes binnen gehaald, Dylan van Baarle komt de klassieke kern nog wat meer versterken. Ook Attila Valter, Jan Tratnik en jongeling Thomas Gloag komen het team versterken.

Pluspunten

Pluspunten genoeg bij Jumbo-Visma. Zoals in 2022 bewezen, als beste WorldTour-team, kon het in sommige koersen (zoals Parijs-Nice of de Tour) gewoon domineren. De klassieke kern voor de Vlaamse koersen wordt het te kloppen team met Van Aert, Van Baarle, Benoot, Laporte en Van Hooydonck.

Ook in de grote rondes heeft Jumbo-Visma troeven genoeg. In de Giro krijgt kopman Roglič met Kelderman, Foss, Tratnik en Gesink ook een topploeg rond zich. In de Tour is titelverdediger Jonas Vingegaard dan weer een van de topfavorieten en zal de Deen weer kunnen rekenen op alleskunner Wout van Aert.

Die Wout van Aert heeft voor 2023 zijn zinnen gezet op de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Een van die monumenten moet toch eens op zijn palmares komen. Ook overal anders waar Van Aert start zal hij wel altijd vooraan te zien zijn.

Minpunten

Jumbo-Visma heeft een sterke ploeg, misschien wel te sterk? Of beter gezegd met te veel kopmannen. Als Van Aert weer achter blijft zonder zege in een monument omdat Van Baarle al weg was, zal de verstandhouding dan nog altijd even goed zijn?

Voor de grote rondes moest de ploeg Roglič naar de Giro sturen om het kopmanschap duidelijk aan Vingegaard te geven in de Tour. Maar wereldkampioen tijdrijden Tobias Foss wil ook zijn talent tonen als klassementsman en moet zich wellicht schikken in een knechtenrol in die Giro.

Als Vingegaard of Roglič niet starten in de Ardennenklassiekers of in kleine rittenkoersen, is de spoeling wel mager. Of krijgen Foss of de broers Van Dijcke daar hun kans om zich te ontwikkelen?

X-Factor

Wout van Aert blijft dé man binnen de ploeg. Hij was in 2022 bijna niet uit de top tien weg te slaan, waar hij ook aan de start stond. Roglič en Vingegaard konden telkens op hem rekenen om hun klassement te verdedigen, Roglič in Parijs-Nice, Vingegaard in de Tour. Op Wout kan altijd gerekend worden.